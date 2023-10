É cansativo estar sempre pedindo e encontrando reclamações parecidas sobre o asfalto de Campo Grande. Está cada dia mais difícil viver no bairro, seja caminhando ou dirigindo. A prefeitura simplesmente não se mexe para fazer manutenções. A Avenida Seridó e as ruas Targino Ribeiro e José Francisco de Sousa Porto precisam de tapa-buracos com urgência. Está complicado