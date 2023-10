Dois homens suspeitos de roubos no Cachambi foram presos, na noite de quinta-feira, após baterem com uma moto numa viatura da Polícia Militar. na perseguição, houve tiroteio. A dupla foi levada para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Com eles foram apreendidas uma pistola, munições e a motocicleta.