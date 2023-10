O professor Claudio Antonio pondera que, mesmo com o programa de estímulo da Prefeitura do Rio Reviver Centro, ainda não há interesse em utilizar casarões e sobrados do Centro da cidade para habitação social.

"Esses conjuntos arquitetônicos em grupo [como no Arco do Teles] podem e devem ser utilizados para habitação de interesse social, mas o mercado imobiliário não tem o menor interesse em fazer isso. O município deveria oferecer outras formas de financiamento que contemplassem as particularidades financeiras dos proprietários desses imóveis", diz.

A 150 metros da interdição na Travessa do Comércio, a apenas um minuto de caminhada, segue interditada a calçada da Travessa Tocantins, onde caiu parte da marquise do prédio da agência Central dos Correios. Toda a calçada do quarteirão onde fica o prédio está isolada por faixas da Defesa Civil Municipal. Os Correios afirmaram que o projeto de restauro está em fase de aprovação nos órgãos públicos e concessionárias e que o imóvel permanece vazio.