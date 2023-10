O comissário administrativo da histórica Igreja Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores, reaberta em junho, classifica a interdição como tragédia cultural no Arco do Teles. O empresário Claudio André Castro diz que o abandono do casarão seguido do desabamento provocou infestação de ratos no local e infiltrações nos prédios vizinhos, inclusive na igreja, bem tombado de 1750 totalmente restaurado.

"Compreendemos perfeitamente a necessidade de se isolar por segurança e para proteger o bem histórico tombado que desabou. O que a gente não compreende é como vai ficar impune o descaso absurdo dessa empresa dona do imóvel que desabou destruindo o vizinho e exterminando o comércio da rua. É o abandono e o descaso dessa empresa que é responsável pela tragédia cultural que se abateu", afirma.

Além da interdição da Travessa do Comércio, o desabamento afetou o casarão vizinho, de nº 21, e a chuva provoca infiltrações. Imagens aéreas feitas pela Irmandade Nossa Senhora dos Mercadores mostram os telhados danificados.