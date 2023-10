Caminho fechado no Arco do Teles

O Arco do Teles, no Centro histórico do Rio, frequentado por turistas e que viu a efervescência de bares e restaurantes diminuir desde a pandemia da covid-19, está interditado desde o dia 7 de outubro, quando parte do teto do casarão de número 19 desabou, deixando escombros no local. Na madrugada de quinta-feira (19), uma equipe da Comlurb removeu as pedras que se acumulavam no local, mas o espaço segue isolado por faixas da Defesa Civil Municipal.

Garçons que trabalham na Rua do Ouvidor, um dos acessos ao Arco do Teles, lembram que durante o dia era comum que grupos com guia de turismo parassem bem em frente ao local onde houve o desmoronamento para contemplação do casario. O incidente aconteceu durante a madrugada e a única pessoa que estava no local era um guarda do imóvel, que não se feriu.

O que funciona lá?

O Arco do Teles foi construído no século XVIII para ligar a Praça XV à Rua do Ouvidor por meio da Travessa do Comércio, composta por casarões centenários. Atualmente, apenas o Diário do Rio e o espaço de arte MT Projetos de Arte funcionam na travessa, além do restaurante que se estende da esquina com a Ouvidor.

A Defesa Civil do Município informou que o momento é de vistoria por parte da Secretaria de Conservação (Seconserva), um trabalho lento e delicado segundo o órgão, para garantir a eliminação de riscos. Em seguida, é responsabilidade do proprietário contratar uma empresa habilitada para estabilizar e reconstruir o imóvel, que é tombado, informou.