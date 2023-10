MC PQD dá um salto pra cadeia

José André Ferreira Costa Júnior, o MC PQD, foi preso na madrugada de ontem, na Avenida Brasil, altura de Olaria, na Zona Norte da cidade, em uma ação conjunta das polícias do Ceará e do Rio. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça cearense por associação ao tráfico. Segundo as investigações, o funkeiro promove e pertence a maior facção criminosa do estado.

O cantor foi localizado e preso quando estava a caminho de um baile funk, onde iria se apresentar. As equipes interceptaram o veículo do suspeito e realizaram a abordagem. O automóvel e o celular do investigado também foram apreendidos.

'Malandrex' e 'Paizão'

De acordo com a polícia cearense, o MC publica "conteúdo criminoso relevante" em suas redes sociais. As investigações apontam, ainda, que o funkeiro, também conhecido como 'malandrex', 'paizão' e 'relíkia', posta fotos suas e de seus amigos armados e com colete à prova de balas.