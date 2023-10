Situação na capital

Até agora, foram registrados 18.120 casos de dengue no município do Rio, com taxa de 267 casos por 100 mil habitantes. É o maior valor anual desde 2016, que teve 25.856 casos. Foram confirmadas quatro mortes em decorrência da doença. A região mais afetada é a Zona Oeste, com 4.722 registros. Segundo o secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz, já estão sendo tomadas medidas de enfrentamento ao mosquito. Ele ressalta que, além das ações da prefeitura, é preciso haver participação ativa da população:

"Estamos intensificando as visitas domiciliares com os agentes de saúde e de vigilância, além de campanhas nas escolas e nas comunidades. Se teve esse aumento no inverno, um período em que o mosquito não cresce com facilidade, o verão tende a ter aumento ainda maior. De cada três pessoas com dengue, duas têm focos de mosquito em casa ou perto dela."