santo do dia

SÃO JOÃO DO CAPISTRANO

Nasceu em 1386, na Itália. Antes de entrar na vida religiosa, ele estudou direito e exerceu a advocacia. No entanto, em 1416, abandonou a carreira jurídica para seguir sua vocação religiosa como frade franciscano. Foi teólogo, pregador e missionário. Ele é lembrado por seu compromisso com a reforma da Igreja e sua dedicação à pregação do Evangelho. Em 1456, São João de Capistrano desempenhou um papel crucial na Batalha de Belgrado. Sua presença e orações inspiraram as tropas, e a vitória foi vista como um ponto de viragem na resistência contra a expansão otomana na Europa.