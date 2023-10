Briga mata 1 e deixa 4 feridos

Um torcedor morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas após briga entre torcidas organizadas de Flamengo e Vasco próximo à estação de trem de Cosmos, na Zona Oeste do Rio, no início da tarde de ontem.

Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da morte de Reinaldo Baptista da Silva Júnior, de 25 anos. Os quatro feridos foram encaminhados a uma unidade de saúde.

Allifh José Ferreira, de 30 anos, e Alessandro de Souza, 27, foram baleados. O terceiro ferido, identificado como Caio, 25 anos, foi ferido com uma faca. A quarta vítima não foi identificada até o fechamento desta edição. Investigações estão em andamento para apurar a autoria do crime e esclarecer os fatos.

O Corpo de Bombeiros socorreu os três e os encaminhou ao Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram grupos de torcedores com pedaços de madeira e ferro passando e cantando ao lado de um trem. Muitos caminham com o rosto coberto, assustando passageiros no interior da composição.