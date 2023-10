Alceu Maia, fera das gravações

O músico Alceu Maia, que faz arranjos nas gravações das escolas de samba há quase 40 anos, será pelo segundo ano consecutivo o produtor musical do álbum do Grupo Especial. Mas o desafio será diferente: além do áudio, haverá um cuidado especial com a parte visual.

Além disso, a bateria, a harmonia e os cantores vão gravar ao mesmo tempo, como se fosse ao vivo, numa grande sala da Cidade das Artes, na Barra da Tijuca. A previsão é que todos os 12 sambas sejam disponibilizados ao público até 2 de dezembro, Dia Nacional do Samba.