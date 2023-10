Preciso relatar a insatisfação com a Águas do Rio. Sou moradora do Sampaio, na Zona Norte, há dois anos. Nesses anos, tive o desprazer de compreender o quão irregular é o abastecimento na região. Só cai água de madrugada, e isso quando cai, pois não acontece todos os dias. As contas chegam e são pagas, mas não temos acesso a uma gota sequer. É pior na Rua Paim Pamplona.