Tiras entram de sola no Da Nike

A Polícia Civil prendeu na tarde de ontem o traficante de drogas Douglas Martins Costa, conhecido como Da Nike, de 32 anos. Ele estava escondido numa casa no Méier. De acordo com as investigações, Douglas é a principal liderança do tráfico nas comunidades São João e Rato Molhado.

Ainda segundo a Polícia Civil, Da Nike é ligado ao traficante Márcio José Guimarães, o Tchaca, antigo membro da cúpula do Comando Vermelho (CV), sendo responsável pelas disputas de territórios no Morro dos Macacos, Vila Isabel.

Em meados de 2019, a 2ª Vara Criminal da capital expediu um mandado de prisão preventiva contra Douglas pelos crimes de tráfico de drogas e associação. Ontem, os agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) conseguiram localizá-lo.

Da Nike foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.