O Museu de Arte Contemporânea, em Niterói, abre amanhã a exposição 'Mekukradjá Obikàrà: Com os pés em dois mundos'. As peças foram produzidas por indígenas do povo Mebengokre Kayapó, da Amazônia. Ingressos a R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia)no site da Sympla e bilheteria do MAC.