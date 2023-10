Defesa de PM critica prisão

O advogado do cabo William Valadão afirmou que a prisão por tentativa de homicídio é "um verdadeiro absurdo, uma decisão equivocada", porque os PMs estavam em uma "rua deserta, próxima a uma comunidade" e atiraram em legítima defesa ao escutarem tiros na direção da viatura durante a perseguição, após alerta de veículo praticando roubos.

Segundo Sandro Figueiredo, os PMs relataram que, durante a perseguição, os ocupantes do Ônis se desfizeram de objetos ilícitos que estariam no veículo pela janela, o que também pode ter acontecido com a arma que teria sido usada por eles durante o suposto roubo e não foi encontrada.

"Eles prenderam um elemento, tiveram que preservar o local e socorrer as vítimas que tinham sido alvejadas, depois retornaram, muito tempo depois, para tentar recuperar as rés furtivas. Umas foram achadas no local em que houve a perseguição e outras não", explicou o advogado.