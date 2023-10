Kamila Simioni é a quarta eliminada de A Fazenda 2023, reality show da Record, com 8,88% dos votos. Ela disputou a permanência no programa com Cézar Black e Kally Fonseca. "Você é uma influenciadora e empresária racional, como você mesma diz: 'de poucas ideias'. Levantou um império de beleza, sem nunca perder o foco no seu lado família", disse Galisteu para a empresária. Após anúncio, Simioni saiu sem grandes discursos, apenas com um breve 'obrigada'.

Simione acabou caindo na Roça ao sobrar no Resta Um, a peoa esperava ser salva por Márcia Fu, mas a aliada acabou escolhendo Nadja para proteger e a influenciadora e empresária foi parar na berlinda. A decisão gerou uma racha e diversas brigas entre os grupos durante a semana.

A saída da ex-peoa deixou Jenny Miranda abalada, a influencer chorou muito ao ver sua indicada, Kally, retornar para casa. Por outro lado, o restante dos peões comemorou bastante a volta de Fonseca.

Como foi a formação da quinta roça

Na noite de terça-feira, 24, o reality definiu os participantes da quinta Roça: Lucas, Kally Fonseca, Cézar Black e Simioni. Na última semana, tivemos a formação da quarta roça, mas, com a expulsão de Rachel Sheherazade, os peões foram poupados berlinda.

A formação começou com Tonzão Chagas, vencedor da Prova de Fogo, abrindo o Lampião do Poder. Ele escolheu o poder branco para si e deu o poder laranja para Cézar Black.

Com o poder branco, Tonzão optou por doar R$ 10 mil para o segundo integrante da Roça, que foi Lucas, o mais votado pela casa.

A fazendeira da semana, Jenny Miranda, indicou Kally Fonseca para a Roça devido a desentendimentos. Durante a votação, Lucas foi o mais votado e, por isso, garantiu os R$ 10 mil de Tonzão.

O poder laranja, entregue a Cézar Black, o colocou diretamente na Roça. Na dinâmica "resta um", Simioni foi a última escolhida e também foi para a berlinda.

Para finalizar, Simioni vetou Cézar Black de participar da Prova do Fazendeiro. No entanto, Lucas escapou da berlinda porque conseguiu vencer a dinâmica e se tornou o fazendeiro da semana.