Bela Gil apoia filha após declaração sobre orientação sexual

A chef e apresentadora Bela Gil compartilhou uma mensagem de apoio à filha, Flor Gil, após uma declaração sobre a orientação sexual da neta de Gilberto Gil. Em uma conversa em um aplicativo de mensagens, Flor contou à mãe que é lésbica.

Na ocasião, ela havia feito uma postagem no X, antigo Twitter, em que dizia: "Fico ofendida quando me chamam de hétero". Flor enviou uma captura de tela da publicação a Bela e questionou sobre a possibilidade de republicar a frase nos stories do Instagram.

"Se você sentir que sim, posta. Você é pan, não é?", questionou a chef, se referindo à pansexualidade. Flor, então, responde: "Acho que não, mami (sic). Acho que, na real mesmo, fora as 'zoeiras', eu sou uma grande 'sapata'. Você tem uma filha bem gay."

Bela repostou a conversa nos stories do Instagram para demonstrar apoio à filha. "É orgulho que fala?", escreveu. Flor é filha da apresentadora com o empresário João Paulo Demasi, de quem a chef se separou em janeiro após 19 anos.