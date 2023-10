Tem um poste quebrado há vários meses na Avenida Salvador de Sá, na altura do número 118, no bairro Cidade Alta. Ele está com um alto risco de queda e ninguém apareceu para ajeitar ainda. Espero que não estejam aguardando o verão chegar com aquelas tempestades e ventanias fortes, já que o poste pode cair em pedestres ou veículos. É uma sacanagem com o bairro.