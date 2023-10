O prefeito de Belford Roxo pagou quase todas as secretarias agora no fim de outubro, mas os garis, que são da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, não receberam sequer um real. Aliás, eles não deram nem uma previsão de pagamento. É uma tremenda falta de respeito com os profissionais, que já têm um histórico de serem negligenciados pela prefeitura. Um absurdo.