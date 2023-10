A falta de segurança pública na Zona Sul do Rio é revoltante. Fui assaltada em pleno horário de almoço, na Praia de Botafogo, no ponto de ônibus. O homem apontou uma arma pra mim. Isso tudo com uma delegacia bem pertinho e o tal do Segurança Presente na mesma rua. Quando conversei sobre com um comerciante que me ajudou, ele disse que é diário. Inaceitável.