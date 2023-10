Novo álbum traz o CLIMA DA SAPUCAÍ

Parece uma arquibancada. Tem degraus compridos, tem bateria tocando, mestre, cantor e ritmistas. Camisa de escola de samba, luzes, câmeras e muita alegria. Mas não, não se trata do Sambódromo, da Marquês de Sapucaí. Buscando trazer mais da emoção do tocar ao vivo, seja nas quadras, na Avenida, o álbum com os sambas-enredo do Grupo Especial para o Carnaval 2024 está sendo produzido em um formato inédito e pela primeira vez, não só com a captação de áudio, mas também com vídeo. Idealizado pela Edimusa, gravadora oficial da Liesa, o local escolhido e preparado foi a Sala de Ensaio Três, situada no Complexo Cultural da Cidade das Artes, na Barra da Tijuca. O espaço, com 7,5 m de altura e 12,8m de largura, é dedicado rotineiramente à preparação de teatro e ensaio de orquestras, além de exposições e mostras de cinema.

Muitos integrantes das escolas de samba que foram à Cidade das Artes disseram ter gostado do formato e aguardam ansiosamente pelo produto final, para que ele possa traduzir em áudio e vídeo todo o investimento realizado. O diretor de carnaval da Grande Rio, Thiago Monteiro, elogiou a iniciativa da Liesa de buscar uma gravação que trouxesse a emoção das baterias para o disco.

"Eu gostei bastante da experiência, acho muito válido tentar sempre algo novo, e acho que a Liesa está de parabéns por essa iniciativa de tentar sair do lugar comum, tentar sair da mesmice. E sempre inovando, essa gravação na Cidade das Artes tem uma pegada, que não é ao vivo, mas ela tem mais emoção, uma pegada um pouco mais de ao vivo. Você pega mais um sentimento do que uma tecnicidade. A gente achou muito positiva", elogiou o diretor.