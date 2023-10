SANTO AFONSO RODRÍGUEZ: É lembrado por seu exemplo de devoção, humildade e serviço a Deus, bem como por seu papel como jesuíta espanhol no século XVI. O que torna a vida de Santo Afonso Rodriguez ainda mais notável é o fato de que ele não possuía uma educação formal. No entanto, sua profunda espiritualidade, seu conhecimento prático da vida e sua habilidade de entender as necessidades espirituais das pessoas o tornaram um guia espiritual eficaz.