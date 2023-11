santo do dia

Solenidade dos santos

"Alegrando-se todos no Senhor nesta solenidade...": assim reza a antífona de entrada. É a Igreja militante que honra a Igreja triunfante e presta à incomensurável multidão de santos que povoam o Reino dos Céus a homenagem que ela não pode prestar individualmente a cada um deles, como sucede no calendário cristão. A origem da festa remonta ao século IV. Em Antioquia, celebrava-se no primeiro domingo depois de Pentecostes. No século VII, a data foi fixada em 13 de maio. Gregório IV moveu para o dia 1º de novembro, quando era mais fácil encontrar alimento para os peregrinos.