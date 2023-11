Corpo resgatado

Agentes da Guarda Municipal encontraram ontem de manhã um corpo na margem da Baía de Guanabara, na Ilha do Governador, com características parecidas com a dona de casa Maria do Carmo Basílio, de 78 anos. Ela desapareceu após cair no Canal do Caboclo, em Duque de Caxias, durante um temporal, e ser levada pela correnteza.

Equipes da Guarda Marítima da Guarda Municipal encontraram o corpo perto do Aeroporto do Galeão, no fim da madrugada. O Corpo de Bombeiros foi acionado e o removeu para o Instituto Médico Legal (IML)

De acordo com os guardas, houve dificuldade de contato com familiares da idosa, que morava sozinha numa casa na beira do canal.

Moradores da Rua das Pedras, perto de onde a idosa sumiu, temem as fortes chuvas previstas para esta semana. O analista de sistemas Marcos Ferreira, 36 anos, que mora há 28 anos na região, disse que toda a vizinhança teme desabamentos no entorno do Canal do Caboclo.

"O problema da canalização é que ela liberou um grande fluxo de água que agora está vindo com muita força e tá carregando tudo que vem pela frente. Antigamente ali era tudo entupido, então a água subia devagar e não derrubava casa nenhuma, só que agora tá vindo com muita força, aqui em frente a minha casa já desmoronou e agora estamos esperando a próxima chuva para levar o resto. Se der a chuva que está prevista vai impactar a rua, vai levar meu muro, a gente já fica com medo", explicou.

Marcos mora em frente à casa da dona Maria e a câmera instalada na sua residência foi que registrou o desabamento do muro da vizinha que provocou sua queda no canal. Sobre a idosa, o analista de sistemas contou que ela era uma vizinha muito prestativa e que cuidava de animais de rua.