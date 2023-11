Trilhou o caminho do pai no crime

Taillon é filho de Dalmir Pereira Barbosa, preso desde junho deste ano e apontado pelo Ministério Público como um dos principais chefes de uma milícia que atua na Zona Oeste. O filho traçou o mesmo caminho e também é acusado de ser líder de uma quadrilha que atua na região de Rio das Pedras, Muzema e adjacências.

De acordo com o processo que consta contra ele no Tribunal de Justiça, a organização criminosa de Taillon seria responsável pela exploração do transporte alternativo de vans e mototáxi, dos serviços básicos como água, gás e TV a cabo, cobrança extorsiva de 'taxas de segurança' a comerciantes e moradores, invasão e grilagem de terras, construção imobiliária clandestina, além de agressões, ameaças e homicídios na região.

Taillon foi preso em dezembro de 2020 durante a Operação Sturm, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, em conjunto com a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizada (Draco).