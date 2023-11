Mais de 30 disparos contra os profissionais de saúde

Diego Bonfim, 35 anos, Marcos de Andrade Corsato, 62, Perseu Ribeiro Almeida, 33, e Daniel Sonnewend Proença, 32, estavam em um quiosque na Avenida Lúcio Costa, em frente ao Hotel Windsor, onde estavam hospedados para participar de um congresso internacional de ortopedia. O grupo foi atacado a tiros por volta de 1h da manhã do dia 5 de outubro. Mais de 30 tiros foram disparados nos médicos.

As investigações estão com a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e são acompanhadas pela Polícia Federal a mando do ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino.

Horas depois do crime, a Polícia Civil encontrou quatro corpos de traficantes suspeitos de participarem da execução. Eles estavam em dois carros nos arredores da Gardênia Azul.

Os cadáveres foram identificados como sendo de Philip Motta Pereira, o Lesk, Ryan Nunes de Almeida, o Ryan, Thiago Lopes Claro da Silva e Pablo Roberto da Silva dos Reis. Além dos quatro mortos, a Civil suspeita do envolvimento de outros dois traficantes na morte dos médicos: Juan Breno Malta Ramos Rodrigues, o BMW, e Bruno Pinto Matias, o Preto Fosco, ambos foragidos.

Investigações apontam que os suspeitos foram mortos pelo tribunal do tráfico do Complexo da Penha. O Comando Vermelho (CV) estaria contrariado com a repercussão da morte de inocentes. Reunião na Vila Cruzeiro selou o destino dos bandidos executados.