Solicito mais uma vez que as autoridades responsáveis olhem com carinho para os inúmeros pedidos feitos pelos moradores de Anchieta para que coloquem coberturas nos pontos de ônibus das ruas Lúcio José Filho e Tenente Lassance. Não temos onde nos abrigar quando chove, e também sofremos no calor até os ônibus passarem. É um pedido até bem simples.