Babu Santana diz que quase foi expulso da casa do 'Big Brother Brasil'

O ator Babu Santana contou que quase foi expulso da casa do Big Brother Brasil em 2020, quando esteve entre os participantes do reality show da Globo. A declaração foi dada em entrevista a Otaviano Costa no Otalab, programa do apresentador no portal UOL.

Segundo Babu, ele foi chamado à atenção logo nas primeiras semanas de programa por estar sedentário e pré-diabético. "Logo no segundo dia eu fiz aquela disputa miserável e eu descobri que eu tava ultrassedentário", contou o ator. "Eu fiquei duas semanas com cãibra na orelha. Eu nem sabia que dava cãibra na orelha. Eu fiquei todo ferrado. Não sabia que eu estava pré-diabético", continuou.

Depois disso, ele conta que teve que adaptar seus hábitos na casa. Babu conta que parou de tomar refrigerante para poder reduzir os índices glicêmicos. "Quase fui eliminado por causa disso. O cara falou: 'Se você não conseguir diminuir a sua glicemia, eu vou ter que te eliminar do jogo'. Lá eu parei de tomar refrigerante durante o dia", disse em entrevista.

A edição de 2020 foi a primeira da história do programa em que a casa se dividiu em Pipoca, com anônimos, e Camarote, cujos participantes eram artistas e influenciadores. Foi também a edição marcada pela pandemia de covid e que garantiu altos índices de audiência, renovando a força do programa.

Babu, que era um dos participantes do Camarote, foi o último eliminado da casa antes da final, realizada entre Thelminha (vencedora da edição), Manu Gavassi (segunda colocada) e Rafa Kalimann. A edição também foi marcada pelo Paredão entre Manu, Prior, que era companheiro de jogo de Babu, e Mari Gonzalez.

A votação bateu recorde, chegando a 1.532 bilhões de votos totais. Prior foi eliminado com 56,73%, enquanto Manu teve 42,51% e Mari, apenas 0,76%.