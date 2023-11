Mãe acorda pro pesadelo

O bebê foi sequestrado enquanto sua mãe, Nívea Maria, de 27 anos, e a avó dormiam na enfermaria da unidade, no terceiro andar. Foi a avó que deu falta dele quando acordou. Ela ligou para o pai da criança, Matheus Cunha, 27, e ele chamou a Polícia Militar.

Imagens de câmeras que mostram Cauane saindo da maternidade de madrugada com três bolsas ajudaram a polícia. Segundo a PM, uma denúncia os levou ao Borel, onde a mulher e o bebê foram encontrados, após sete horas.

O avô da criança, Davi Figueira, se ajoelhou na porta da unidade quando soube que oneto havia sido encontrado.

"A Nívea tinha acabado de amamentar e colocou ele no cestinho, que fica entre o leito e a cama da acompanhante. Então a minha esposa e a minha filha estavam do lado. A minha esposa entrou em cochilo profundo, passaram-se vinte minutos e, quando ela acordou, ele já não estava mais no cestinho. Ninguém viu nada".