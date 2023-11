Quero passar um relato sobre o semáforo que fica na Estrada General Canrobert Pereira da Costa, no sentido da estação de Realengo, com a Rua Bernardo de Vasconcelos. É num cruzamento próximo a uma escola. O sinal em questão fica mais tempo com a luz vermelha do que verde. Ao liberar, deve ficar no máximo um minuto. Isso gera um engarrafamento horrível que se estende quase até Realengo.