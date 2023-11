Bebê sequestrado recebe alta

O recém-nascido sequestrado da Maternidade Municipal Maria Amélia Buarque de Hollanda, no Centro do Rio, recebeu alta ontem. O bebê deixou o hospital nos braços da mãe, visivelmente emocionada, e acompanhado do pai, que festejou a volta para casa.

A família viveu momentos de tensão na quarta-feira (1), quando a criança foi sequestrada durante a madrugada por Cauane Malaquias Costa, de 19 anos. Presa em flagrante horas depois na comunidade do Borel, Zona Norte do Rio, ela foi levada para o presídio feminino de Benfica e deve passar por audiência de custódia, pelo crime de subtração de incapaz. A pena é de até 6 anos de reclusão.

O neném é fruto do casamento de oito anos entre Matheus Cunha e Nívea Maria, ambos de 27 anos. O primeiro filho nasceu com 37 semanas e de parto normal na maternidade que é referência no Rio para este procedimento. "Nosso primeiro filho, bênção de Deus nas nossas vidas, uma criança muito desejada. Daqui para frente só quero ficar com ele, 24 horas, agarradinhos", disse o pai.

Após entrar na maternidade alegando que ser acompanhante de uma gestante que estaria em trabalho de parto, Cauane foi flagrada pelos corredores do hospital com três bolsas grandes, e teria levado o bebê em uma delas.

Uma tia da acusada, que não quis se identificar, disse que Cauane tinha um caso extraconjugal com um homem, casado há 10 anos, e não queria terminar a relação, que já durava cinco anos. Com isso, inventou que estava grávida para que o relacionamento continuasse. Meses após a mentira, a jovem apareceu com o bebê em casa, alegando ser filho do homem.