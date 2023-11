santo do dia

São Martinho de Lima

Por causa da pele escura, o pai não o quis reconhecer, e no livro de batizado foi registrado como filho de pai ignorado. O valor representativo de São Martinho na história da santidade deriva do fato de ser ele uma dessas "misturas" da América, como um cronista do século XVI definia ironicamente os mulatos. Educado por sua mãe no santo temor de Deus, começou ainda criança a trabalhar como aprendiz de barbeiro. Era uma profissão manual, e era desprezada pelos que tinham aspirações à nobreza. Martinho fez do trabalho um grande exercício de caridade para com os pobres.