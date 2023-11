Motorista de app é assassinado

A Polícia Civil investiga a morte de um motorista de aplicativo, em Rio das Pedras, Zona Oeste do Rio, após ele desaparecer na segunda-feira (30). A família de José Deuzimar Rodrigues Veras, de 68 anos, chegou a fazer campanhas nas redes sociais para localizá-lo, mas o corpo foi encontrado no porta-malas do próprio carro, quarta-feira (1º), por agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) acionados para uma ocorrência de homicídio na Via Light.

De acordo com a filha mais nova, na manhã de segunda-feira, a vítima levou um passageiro com quem costumava combinar corridas particulares para Rio das Pedras, e não voltou. A pizzaiola Camila Veras, 29, relatou que o último contato com o pai foi às 12h, já que depois ele parou de responder mensagens e atender ligações.

O passageiro ligou para a família para saber onde José estava, já que não apareceu para buscá-lo. Os parentes do motorista receberam vídeos do veículo, do modelo Prisma, de cor branca, e uma denúncia de que teria sido roubado e estava sendo utilizado para sequestrar crianças. Após identificarem a placa nas imagens, eles reconheceram ser o carro da vítima.