Queria saber o que está acontecendo com a Central do Brasil. No interior, podemos encontrar várias goteiras e manchas de infiltrações nas paredes. Além de ser um lugar em que muita gente passa, é um prédio histórico para o estado. É imprescindível que manutenções ocorram com frequência. Daqui a pouco tudo vai começar a cair aos pedaços, aí vão se preocupar.