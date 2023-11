A Rua Mato Grosso, uma das principais do Morro Conceição, está completamente abandonada. O local virou um ponto de despejo inadequado de lixo, o que causa um cheiro terrível, além de atrair bichos. Com essas chuvas, o cenário fica ideal para alagar mais as ruas. Precisamos de mais atenção da prefeitura e um maior número de garis atuando. Agradeço desde já.