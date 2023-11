Paes: 'Comércio subindo'

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o sub-prefeito da Zona Norte, Diego Vaz, acompanharam a implosão. Paes se disse confiante da recuperação econômica da região, que sofreu com o fechamento de diversos estabelecimentos após o encerramento das atividades da Gama Filho, o que contribuiu com o aumento da criminalidade no bairro.

"A gente tem uma experiência muito bem-sucedida que mudou uma região da cidade, que é o Parque Madureira. Valorizou os imóveis do entorno, tirou um ponto de degradação, que acaba sendo um ponto de violência. Sempre teve um comércio muito forte nessa região (de Piedade) e que, com o fim da Gama Filho, passou a virar um ponto super degradado. A gente vai voltar aqui a ter um comércio subindo, crescendo, restaurantes, lojas, bares. A gente tem um novo ponto que marca o nosso subúrbio carioca e muitas histórias vão ser construídas aqui nesse parque", afirmou Paes.