Prédios da Gama Filho são implodidos

Quatro prédios da antiga Universidade Gama Filho, na Zona Norte do Rio, foram implodidos às 7h de ontem para o início das obras do Parque Piedade. O espaço, de aproximadamente 18 mil m², estava abandonado desde 2014, depois que a instituição de ensino foi à falência, e vai dar lugar a uma área pública nos moldes do Parque Madureira, que deve ser entregue à população até o final do próximo ano. A construção tem um investimento de cerca de R$ 60 milhões. Diversas vias do entorno chegaram a ser interditadas para a ação.

A Prefeitura do Rio montou um esquema especial, com evacuação de uma área de segurança de raio de 150 metros. Por isso, moradores precisaram deixar suas casas e seguir para um dos oito pontos de apoio disponibilizados pela Defesa Civil Municipal. Desde às 6h30, foram realizados toques de aviso para que a população saísse de casa. Além disso, viaturas do órgão circularam pela região em pequenos intervalos, alertando os moradores sobre a implosão. No local, foi possível ouvir as explosões e logo em seguida os prédios vieram abaixo, levantando uma grande nuvem de poeira.

Por volta das 7h30, os moradores já estavam liberados para voltarem para as residências. Equipes das Secretarias Municipais de Obras e Infraestrutura, além da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), atuaram na remoção de entulho e lavagem da Rua Manoel Vitorino, onde ficam os prédios, e da passarela da estação de trem de Piedade.