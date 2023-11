SANTO DO DIA

São leonardo noblac: As notícias sobre a vida deste santo popular na Europa chegaram por meio de uma biografia escrita séculos depois de sua morte. Leonardo, de nobre estirpe franca, teve o rei Clóvis como padrinho. Com tal apoio teria facilitada qualquer carreira, mas preferiu militar sob o estandarte do santo bispo Remígio. O santo é invocado como padroeiro dos prisioneiros, mas também dos fabricantes de cadeias, de fechos e afins. É invocado contra os bandidos, os quais, postos sob cadeias, poderiam recorrer a seu generoso patrocínio. Mas o invocam sobretudo as parturientes para ter um parto indolor.