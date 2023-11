Torcedor é preso após imitar macaco

Um torcedor brasileiro do Boca Juniors foi preso em flagrante pelo crime de injúria por preconceito, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, na noite de sábado. Fabiano Vieira Yamuni, mineiro de 19 anos, é filho de pai argentino, e teria chamado uma adolescente, 17, de 'macaca', e imitado gestos do animal.

O namorado da jovem, também de 17 anos, revelou ao MEIA HORA que eles estavam em uma lanchonete de fast food na Rua Hilário Gouveia, quando os insultos começaram.

"Estávamos sentados esperando o lanche ficar pronto quando passou um maluco uniformizado. Ele estava meio alterado, zoando e falando que tinha seis Libertadores. Naquele momento levei na esportiva. Depois disso, ele virou, fez o gesto e começou a chamar minha namorada de 'macaca'. Foi onde começou a confusão toda", explicou.

De acordo com a Polícia Civil, o segurança do estabelecimento, identificado apenas como Fabiano, conduziu os envolvidos no caso à delegacia. Um segundo homem que também teria proferido insultos racistas contra a jovem conseguiu fugir.

O caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana).