A empresa Águas do Rio esteve no bairro Rocha, em São Gonçalo, para a instalação de um hidrômetro externo nas residências. Entretanto, deixaram as calçadas esburacadas e um vazamento de água terrível na região. Sem contar que cortaram água em várias residências com todas as contas pagas. Chegaram aqui com má vontade para fazer os serviços e o resultado foi esse.