Tenho uma residência na Rua General Canabarro, no Maracanã, e ficamos sem energia na última sexta-feira. A rua inteira sofreu com um problema que se prolongou até depois de domingo. Diversas pessoas ligaram pedindo ajuda, principalmente idosos. Como se não bastasse, ficamos sem água, pois não tinha como ligar as bombas. É uma falta de respeito.