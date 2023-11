SANTO DO DIA

Santa Elisabete: É uma figura venerada na tradição católica que viveu no final do século XIX e início do século XX. Ela é lembrada por sua vida de profunda contemplação a Deus, tornando-se um exemplo inspirador de santidade e espiritualidade para os fiéis. O que torna Santa Elisabete da Trindade notável é sua profunda compreensão da Santíssima Trindade, que ela considerava como a "Grande Luz" que iluminava sua vida. Ela buscava adorar a Deus e viver na presença da Santíssima Trindade em todos os momentos de sua vida. Elisabete era particularmente devota ao Espírito Santo, a quem chamava de "Amor".