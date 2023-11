A peça de arte sacra era parte de uma custódia (objeto onde se coloca a hóstia) de liga metálica, com pedras semipreciosas, medindo 140cm de altura e 44cm de largura. Datada do século XVIII, ela integrava o acervo da paróquia, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 1938.

O Iphan está colaborado com as investigações. Informações sobre o paradeiro da peça podem ser passadas pelo e-mail cnart@iphan.gov.br.