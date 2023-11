Estátua furtada em cemitério

Uma estátua de bronze de 1,60m e cerca de 120kg foi furtada do Cemitério São João Batista, em Botafogo. O objeto ornava o mausoléu do escritor e médico Cláudio de Sousa (1876-1954), imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL). No local foi encontrado um pé de cabra.

Segundo o o historiador Marconi Andrade, fundador do projeto SOS Patrimônio, que cuida do acervo histórico do Rio, o crime foi denunciado ao grupo na semana passada.

"Estamos pensando como o ladrão carregou essa estátua. Pode ser que tenha quebrado em pedaços, mas faria barulho e alguém teria escutado".

A Concessionária Rio Pax informou que "será aberto procedimento interno para apuração do caso". A 10ª DP (Botafogo) já está investigando.