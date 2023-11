Muitas ruas da Penha, como a Dionísio e a Aimoré, simplesmente não têm caçambas de lixo. Por isso, as pessoas acabam jogando no chão de qualquer maneira e, para piorar, os pombos espalham tudo. Outros animais também são atraídos. Venho fazer um apelo para que a prefeitura disponibilize as caçambas de lixo nas ruas. Com certeza vai melhorar a situação.