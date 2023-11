A região do entorno do Hospital Naval Marcílio Dias, em Lins de Vasconcelos, está um caos. Todas as noites, muitos usuários de drogas estão fazendo labaredas de fogo e queimando cabos. Isso principalmente em frente ao hospital. As pessoas não estão mais se sentindo seguras ali, apesar da área hospitalar. Precisamos que providências sejam tomadas.