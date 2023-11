Absurdo em Rocha Miranda

Gostaria de reiterar o descontentamento dos moradores de Rocha Miranda com a empresa Águas do Rio. Eles estiveram em nosso bairro para a instalação de hidrômetros nas calçadas, porém em diversas ruas não terminaram e deixaram as calçadas quebradas. Isso sem contar que houve corte de água em diversas residências, mesmo com as contas em dia, além da aplicação de multas, pois alegaram falta de hidrômetros que supostamente foram retirados pelos moradores. Isso foi feito pela Cedae anos atrás e não foram repostos.