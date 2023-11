Eu me pergunto quando o prefeito Eduardo Paes vai olhar para as calçadas da Avenida Marechal Rondon. Tem trecho sem calçada, perto de uma creche. Tem trecho com a calçada completamente destruída. Tem trecho com a fiação pendurada, nos impedindo de circular. Aliás, já faz mais de 20 anos que enterraram os fios da Zona Sul e até hoje nada disso na Zona Norte.