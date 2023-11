SANTO DO DIA

São Leão Magno: Também conhecido como Papa Leão I, foi uma figura proeminente na história da Igreja Católica. Ele nasceu no final do século IV, na Itália, e serviu como Papa de 440 até sua morte em 461. Sua liderança na Igreja desempenhou um papel fundamental na defesa da fé cristã, na unidade da Igreja e no fortalecimento do papado. Leão Magno é amplamente reconhecido por suas habilidades como orador, escritor e teólogo. Ele foi responsável por uma série de cartas pastorais e sermões que tratavam de questões teológicas e eclesiásticas, e suas obras são consideradas valiosas contribuições.