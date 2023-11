Há alguns meses, fiz uma denúncia sobre dois animais que passam os dias e noites acorrentados, no interior do Parque Ary Barroso, na Penha Circular. A informação que tenho é que os animais pertencem à UPP que fica dentro do parque, porém, não são animais de trabalho, não são cães farejadores. A prefeitura apenas respondeu que não iria ao local por ser área de risco, o que não é verdade. Os cães estão sofrendo.