Festival vai agitar a pequena áfrica

Às vésperas do Dia da Consciência Negra, celebrado no dia 20, a Zona Portuária do Rio receberá o festival cultural Novembro Negro - 4ª Edição Especial na Pequena África, promovido pela Casa Amarela Providência. O evento, gratuito, oferecerá nos próximos dias 15, 17, 18 e 19 uma extensa programação (box abaixo). As atividades serão divididas entre o Largo da Cruzeiro, a sede da Casa Amarela e a Pista Santo Skate, localizados no Morro da Providência, cuja favela completa neste ano 126 anos, e o Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira, na Gamboa.

A dança das periferias será protagonista em dois momentos: na Batalha SAGAS de danças de rua, apresentada pelos artistas Hugo Oliveira e Zulu Gregório, e na apresentação do Coletivo Colorê, de dança afro.

Na música, haverá apresentação da Orquestra Luna ('Passeando pelo Brasil'), formada por viventes da Casa Amarela Providência, com participação da Banda da Unirio, além do show 'Memória Travesti', da cantora Azula.

O festival, que terá muitas outras manifestações artísticas e também gastronomia e debates sobre empreendedorismo, foi criado como um canal para apresentar os trabalhos desenvolvidos ao longo do ano pelos viventes da Casa Amarela Providência. Atualmente, a instituição acolhe cerca de 120 famílias e em média 150 viventes. O festival é apresentado pela Secretaria Municipal de Cultura e foi contemplado pelo edital Zonas de Cultura e pela Federação de Teatro Associativo do Estado do Rio (Fetaerj).